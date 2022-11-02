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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: الأهلي والزمالك يخسران سنويا 120 مليون جنيه بسبب الجماهير

صدى البلد

أكد أحمد حسام (ميدو) أن الأهلي والزمالك يخسران سنوياً 120 مليون جنيه تقريباً بغياب الجماهير عن المدرجات. 

وأوضح ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن الأندية الجماهيرية وتحديداً الأهلي والزمالك لو قامت ببيع تذكرة بقيمة 100 جنيه لحضور 40 ألف مشجع سيصل عائد البيع إلى 4 ملايين جنيه في المباراة ما يصل إلى 120 مليون جنيه حال استضافة 30 مباراة في الموسم إجمالاً حال حضور السعة الكاملة.

ميدو يقارن بين الأهلي والزمالك إداريا وماليا وأهمية التتويج بالسوبر

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وأشار إلى أن الأهلي والزمالك لديهما جماهير عريضة تستطيع أن تحضر كل مباراة بالسعة الكاملة موضحاً أن الجوانب التسويقية غائبة بسبب عدم حضور الجماهير فهناك خسارة مالية لعدم حضور السعة الكاملة. 

ميدو يتحدث عن عقود رعاية الأندية 

وقال ميدو:" ليس من المنطقي أن تعطي عقود رعاية للأندية غير الجماهيرية التي تدخل مجال كرة القدم لتسويق علامة تجارية أو ماركة معينة بنفس قيمة الفرق الجماهيرية التي تكافح من أجل البقاء". 

واختتم:" الأندية غير الجماهيرية تهمل للأسف قطاعات الناشئين ولا تساهم في تطوير الكرة المصرية بالشكل المطلوب رغم امتلاكها القدرات المالية ولكنها تنفق ذلك على شراء الصفقات".

الأهلى الزمالك ميدو الجماهير رعاية الأندية

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