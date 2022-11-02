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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمير وليام يحث العالم على العمل لإنقاذ الحياة البرية في أفريقيا

ولي العهد البريطاني
ولي العهد البريطاني الأمير وليام

حثَّ ولي العهد البريطاني الأمير وليام العالم على الاستمرار في التركيز على إنقاذ الحياة البرية في إفريقيا على الرغم من التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وسط الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.
وقال أمير ويلز في خطاب ألقاه مساء أمس في حفل توزيع جوائز "تاسك كونسرفيشن" الخاصة بالحماية البيئية: "إننا نعيش في أوقات مضطربة ومن السهل جدًا إغفال مدى أهمية الاعتناء بالطبيعية."
وأضاف: "يجب أن نظل مركزين على الاستثمار في الطبيعة والبيئة، وحمايتها للأجيال القادمة.. وألا نترك العمل إلى أطفالنا وأحفادنا، ونعتذر عن افتقارنا إلى العمل الجماعي".
ومضى قائلاً: "يجب علينا جميعًا بذل المزيد من الجهد لدعم أولئك الذين يدعمون الطبيعة في عالمنا."
يشار إلى أن الأمير وليام هو الراعي الملكي لجمعية "تاسك ترست" الخيرية للحفاظ على البيئة الإفريقية منذ عام 2005، والتي تشرف على المشاريع المجتمعية التي تتيح للسكان المحليين أن يصبحوا أكثر ثراءً من المشاريع السياحية وغيرها من الأعمال التي تحافظ على الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
وأبلغت بعض الدول الإفريقية التي تعتمد على السياح القادمين لرؤية حياتهم البرية عن زيادة في الصيد الجائر وزيادة المخاطر على الأنواع المهددة بالانقراض مثل الفيلة ووحيد القرن حيث يكافح السكان المحليون للتعامل مع انخفاض أعداد الزوار وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ولي العهد الحياة البرية الأمير وليام الاقتصاد العالمى إفريقيا

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