انتبه|كوب من الحليب مع الزنجبيل ليلا يعالج الضعف الجنسى

يعد تناول كوب من الحليب مع الزنجبيل من أفضل المقويات الطبيعيّة للجهاز المناعي في الجسم، كما ويستخدم لتقوية القدرة الجنسية، وخاصة لدى الرجال، نظراً لدوره في تقوية البروستاتا والحيوانات المنويّة لديهم، فضلاً عن كونه يزيد الرغبة الجنسية لدى الطرفين.



لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال ، خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى ، فيسبوك، فوائد تناول كوب من الحليب مع الزنجبيل ليلاً.

تعرف على فوائد الحليب مع الجنزبيل..



. للاسترخاء والتخلّص من مشاعر التوتر والقلق والتعب.

· يمنح شعوراً استثنائياً بالدفء.

· يقلّل من اضطرابات النوم أو الأرق المزمن.

· يساعد على تخليص الجسم من السموم المتراكمة فيه، كما ويعالج نزلات البرد الشعبية، والزكام، والإنفلونزا، والبرد خلال وقت قياسيّ، ويقلّل إلى حدّ كبير من حدّة الأعراض المرافقة لها.

· يساعد إلى حد كبير على خفض معدّل السكر في الدم، مّما يجعله مفيداً جداً للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

·يمكن استخدامه لغرض التنحيف، وخاصة في حال إضافة الحليب منزوع الدسم إلى الخليط.

· يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، وبالتالي يقوي العظام والعضلات والأظافر والأسنان، ويقي من مرض الهشاشة، ويقلّل من أوجاع وتشنّجات المفاصل.

· في حال تمّ تناوله مع حليب منزوع الدسم، فإنّ له دوراً كبيراً في خفض معدّل ضغط الدم.

· يعد مضاداً للالتهابات المختلفة، ومقاوماً للأكسدة.

· يقلّل من مشاعر الغثيان والدوار.

·يعدّ مفيداً جداً لصّحة ونضارة البشرة والجلد، ويعطي مظهراً شبابيّاً.

· يقاوم الشقوق والشوارد الحرة، وبالتالي يقي من الإصابة بمرض السرطان بأنواعه المختلفة.

· يقلّل من الأوجاع المرافقة للدورة الشهريّة، ومن تشنّجات الرحم في هذه الفترة.

· يخفض معدل الكولسترول في الدم، ويقي بالتالي من أمراض القلب، والشرايين، والأوعية الدموية، والجلطات القاتلة