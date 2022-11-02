ضرب والدته بشكل متكرر 12 عاما.. الحكم على ممثل شهير في بريطانيا

قضت محكمة بريطانية بالسجن على ممثل شهير سابقا في المملكة المتحدة بتهمة اعتداءاته المتكررة والمأساوية والمتفرقة زمنيا على والدته المسنة فوق الـ 5 مرات على مدار 12 عاما.

الحكم على ممثل شهير في بريطانيا

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» فقد أدانت محكمة بريطانية الممثل السابق، جوشوا مالين، 34 عاما بسبب ضربه بالركل المستمر لوالدته البالغة من العمر 71 عاما بينما هي مستلقية على السرير.

وأثناء الجلسة الختامية للمحكمة، بكت الأم ديانا مالين التي تعيش في منزل بمنطقة وود جرين في شمال العاصمة البريطانية، لندن، عندما حكم القاضي على ابنها الوحيد بالسجن لمدة 3 سنوات و8 أشهر، إضافة إلى منعه من الاتصال بها لمدة 10 سنوات.

وأدين الممثل الشهير سابقا في بريطانيا بـ 5 جرائم ضد والدته، بما في ذلك الاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي كبيرا في عامي 2010 و 2020، ثم ضربها في عامي 2018 و 2020، وكذلك تسبب في ضرر جنائي في عام 2013م، كما أنه خالف أمرا تقييديا لرؤيتها في مناسبتين سابقتين.

ضرب والدته بمأساوية 12 عاما..الحكم على ممثل شهير في بريطانيا

ضرب والدته بمأساوية 12 عاما

وعلقت الأم على ما حدث لابنها الممثل الشهير سابقا، قائلة: «حزينة لنفسي ولما حدث له أيضا، لكن قبل أن يتم القبض عليه كنت دائما خائفة من فتح الباب الأمامي خوفا منه، فقد أثر على مدار سنوات عديدة على صحتي العقلية سلبا بمشاعر خوف ووحدة وحزن يومي».

ووفقا لقاعدة بيانات الأفلام والتلفزيون عبر الإنترنت IMDB، ظهر جوشوا مالين عندما كان مراهقا في عام 2003 في مسلسل الدراما الذي تم إنتاجه في المملكة المتحدة EastEnders ثم ظهر في عام 2006 في مسلسل الجريمة البريطاني The Bill.