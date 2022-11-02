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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: مشاركة الرئيس فى قمة الجزائر تؤكد اهتمام مصر بقضايا الأمة العربية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى القمة العربية الحادية والثلاثين المنعقدة بالجزائر خاصة بعد عدم انعقاد القمة ثلاثة أعوام بسبب جائحة كورونا ، معرباً عن أمله فى أن تحقق هذه القمة اهدافها لخدمة القضايا العربية ودعم التعاون والعمل العربى المشترك لمواجهة جميع التحديات التى تواجهه الأمة العربية.

وقال " شمس الدين " فى بيان له اصدره اليوم إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية في الجزائر دليل قاطع على حرص مصر على اعطاء اولوية قصوى للقضايا والملفات العربية ولدعم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمرارا لدور مصر المحوري والتاريخى في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية ولمواجهة المخاطر التى تهدد الأمن القومى العربى.

وأكد النائب السيد شمس الدين أن تحقيق التكامل وحلم الوحدة العربية والسوق العربية المشتركة والتعاون العربى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية والزراعية وغيرها اصبح ضرورة ملحة فى ظل التداعيات السلبية والوخيمة للازمة الاقتصادية والمالية العالمية معرباً عن أمله فى أن تحقق هذه القمة جميع اهدافها لصالح الدول العربية وشعوبها.

كما أعرب النائب السيد شمس الدين عن أمله فى أن يكون لهذه القمة دورها فى تحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا ولبنان وسوريا والعراق واليمن اضافة الى اعطاء أكبر اهتمام بالقضية الفلسطينية للتوصل الى حلول لهذه القضية فى اطار الشرعية الدولية حتى يحصل الشعب الفلسطينى الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، مشيراً إلى ضرورة اعطاء اولوية كبيرة لمثل هذه القضايا من أجل إنهاء معاناة جميع الشعوب والدول العربية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الجزائر جائحة كورونا الامة العربية الأمن القومي العربي

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