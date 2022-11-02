نفرتيتي.. سوسن بدر تنشر مشهدا من الذكريات

شاركت النجمة سوسن بدر، جمهورها بمشهد من الذكريات وهي تجسد دور نفرتيتي ونشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.



وكتبت بدر معلقة من خلال المشهد:"انا اتأخرت شوية عالترند ده انا عارفه … بس اهو تجربة اداء لدور نفرتيتي مع العظيم شادي عبد السلام".

يذكر أن سوسن بدر، أكدت أنها تستعد خلال هذه الفترة لتقديم جزء ثانٍ من سلسلة أفلام أم الدنيا التى تقدمها حاليًأ على احدى المنصات الرقمية التابعة للشركة المتحدة.

وأضافت سوسن لـ “صدى البلد” أن الجزء الأول من أفلام أم الدنيا يستعرض تاريخنا المصري فى الحضارة الفرعونية فقط، وأن الجزء الثاني التي تستعد لتقديمه يشمل العصر الإسلامي والقبطى واليوناني.

وتابعت سوسن فى حديثها مع صدى البلد أنها سعيدة بردود الأفعال التى وصلتها منذ عرض أولى حلقات أم الدنيا حيث تلقت العديد من ردود الأفعال الإيجابية وهذا هو ما شجعها على تقديم الجزء الثاني من سلسلة أفلام أم الدنيا.