خالد النبوي يروج لمسلسل «النزوة» عبر إنستجرام |شاهد

شارك النجم خالد النبوي، جمهوره بالبوستر الترويجي لمسلسل “النزوة”، ظهر فيه مع الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ونشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب النبوي معلقًا عبر البوستر: "مساء الفل❤️#النزوة #عمر_شاهين ٣ نوڤمبر تليفيزيون شاهد".

وتبدأ منصة شاهد غدًا عرض مسلسل النزوة من بطولة خالد النبوي، وعائشة بن أحمد، ومن إخراج أمير رمسيس.

ويجسد خالد النبوي، في المسلسل، شخصية عمر شاهين، وتجسد شخصية أحلام سلوى محمد علي وتجسد عائشة بن أحمد شخصية هالة.

مسلسل "النزوة" يشارك في بطولته ومراد مكرم وسالي شاهين وعمر الشناوى وعمرو صالح ورمزى العدل وزياد خالد النبوى ومخرج منفذ أحمد صلاح سوني.