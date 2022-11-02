طريقة عمل الكاتشب المنزلي.. تعرفي عليها

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل الكاتـــــشب المنزلي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكاتشب وبعيدا عن أضرار الجاهز.

طريقة عمل الكاتـــــشب المنزلي



المكونات

5 حبات طماطم

8 فصوص ثوم

بصله متوسطه

1\4 كوب خل

3 ملاعق سكر

1 ملعقه ملح



الطريقه



تقطعى الطماطم مكعبات والبصل حلقات صغيره والثوم ايضا وتضعيهم فى اناء على نار هادئة وتتركيهم حتى تطرى المكونات وبعدين تصفيهم من بزر الطماطم وبعد كده تضعى عليهم الخل والسكر والملح وتقلبى حتى يصبح الخليط سميك وبعد كده تسيبه يبرد ودخليه الثلاجة



* طريقه أخرى لعمل الكاتشب



المكونات :

1 ك طماطم

1 م كبيره بصل بودر

1 م كبيره ثوم بودر

ملح - فلفل ( حسب الرغبه )

1 م كبيره بابريكا

3 م صغيره خل

3 م كبيره سكر

2\1 م صغيره قرفه

1 م كبيره نشا



الطريقه سر عمل الكاتشب بالمنزل



- نضع الطماطم فى اناء على النار لمده 5 دقائق ثم ترفع وتقشر وتعصر لتصبح خاليه من البذور

- نضع عصير الطماطم على النار ونضيف عليه الملح والفلفل والسكر والخل القرفه البابريكا والثوم والبصل البودر

- عند الغليان توضع الطماطم على نار متوسطة ثم نضع النشا فى 2 م كبيره ماء ويذوب ثم يضاف على خليط الطماطم ويقلب جيدا

- نرفع الخليط عن النار ويترك ليبرد ثم يحفظ فى زجاجات فى الثلاجة لحين الاستخدام.