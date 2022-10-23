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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بريطانية توثق وجود شيء صادم في الكاتشب بمطعم شهير.. شاهد

فيديو مروع..بريطانية
فيديو مروع..بريطانية توثق وجود شيئا صادما في الكاتشب بمطعم

وثقت أم بريطانية مقطع فيديو مروع يظهر وجود شيء غير متوقع وصادم في موزع الكاتشب داخل أحد فروع سلسلة مطعم شهير في بريطانيا. 

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اليوم الأحد، طلبت كورين، 36 سنة ، قطع الدجاج لابنها ثم فكرت في القيام لإضافة بعض الكاتشب لوجباته. 

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وأوضحت السيدة البريطانية: «ذهبت لاستخدام مضخة الكاتشب وكنت أحمل طبق طفلي لأفاجأ بمظهر صادم حيث كانت اليرقات تتحرك في مقدمة مضخة الكاتشب».

وأضافت الأم البريطانية أنه حذرت سيدة كانت تقف بجوراها من هذا المشهد المروع والمقزز في ذات الوقت، منوهة إلى استحالة دخولها هذا الفرع مرة أخرى وربما سلسلة المطعم كلها. 

بريطانية توثق وجود شيئا صادم في الكاتشب

وأظهر مقطع الفيديو وجود ديدان «يرقات» داخل مقدمة موزع الكاتشب بالمطعم الشهير والذي تسبب في مغادرة السيدة له على وجه السرعة وهي مصدومة مما رأته بعينها داخل فرع المطعم في مدينة ليتشوورث بمقاطعة هيرتفوردشاير البريطانية.

رد مدير الفرع والمتحدث باسم السلسلة 

من جانبه، أنكر مدير الفرع، صاحب الـ 15 عاما، عمل المضخة منذ فترة لافتا إلى فحص الطعام بدقة من قبلهم. 

وفي ذات السياق، علق متحدث باسم سلسلة المطعم: «سلامة الأغذية والنظافة أمرين في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ونشعر بخيبة أمل شديدة لتوثيق تقصير منا بهذا الموقف» .

وأكد أنهم يفحصون البهارات والموزعات الخاصة للتأكد من نظافتها بشكل يومي، لافتا إلى إجرائهم تحقيق شامل، وإيقاف جميع الموزعات لتنظيفها وتعقيمها.

فيديو مروع..بريطانية توثق وجود شيئا صادم في الكاتشب بمطعم شهير  
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