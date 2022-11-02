مناشدا قادة الدول.. الرئيس الجزائري يدعو لبناء تكتل اقتصادي عربي

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ إلى ضرورة الإسراع في القيام بإصلاحات جذرية عميقة وشاملة لمنظومة العمل العربي المشترك.

وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة الـ31 للقمة العربية بالمركز الدولي للمؤتمرات، بحضور قادة وزعماء العالم العربي، قال الرئيس تبون مخاطبا قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة: "يتعين علينا جميعا بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي السريع والملموس على الشعوب العربية".

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن "التحدي الإصلاحي أصبح اليوم أكثر الحاحا وأشد حاجة بشكل يتطلب منهجا جادا للمعالجة؛ بكل مسؤولية ومصداقية، انطلاقا من إدراك الجميع لحقائق الواقع العربي الراهن".

وشدد على أنه أصبح من الضروري الإسراع في القيام بإصلاحات جذرية عميقة وشاملة لمنظومة العمل العربي المشترك حتى تتمكن الجامعة من الاضطلاع بدورها كأداة رئيسية للعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم إقليميا ودوليا".

ودعا إلى ضرورة توجيه الجهود نحو المواطن العربي الذي يبقى الغاية والوسيلة لكل تعاون جماعي، من خلال إشراكه كفاعل ومساهم فعال في صياغة العمل العربي المشترك".