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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشريف: التعامل مع 195 بلاغا لحالات أطفال معرضيين للخطر

اجتماعات لجنة الطفل
اجتماعات لجنة الطفل

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مسئولي اللجنة العامة واللجان الفرعية لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية، بتكثيف العمل والندوات خلال الفترة القادمة بما يصب في مصلحة الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف. مؤكدًا حرص المحافظة ودعمها الكامل لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل كثير من المشكلات التى يتعرضون لها، في ضوء توجهات الدولة نحو الاهتمام بالأطفال وتوفير كامل الدعم والرعاية للمعرضين للخطر منهم.

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من جانبها؛ استعرضت أمل عادل رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة، أجندة العمل الشهرية خلال شهر أكتوبر 2022 بجميع الأحياء، حيث أوضحت أنه، التعاون مع خط النجدة في استقبال البلاغات الواردة والتى بلغ عددها (195) بلاغ حالات الأطفال المعرضيين للخطر منهم (89) قضية. فضلا عن عقد نحو 30 ندوة توعوية على مستوى الأحياء وتنفيذ عدد كبير من برامج التوعية للأطفال في مجالات مناهضة الختان ومناهضة العنف والتحرش الجنسي، الابتزاز الالكترونى والزواج المبكر وأشكال الاساءات للأطفال.

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