وزير الخارجية الأردني: تكامل حقيقي مع مصر والعراق لدعم العمل العربي المشترك| خاص

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن هناك تنسيق مستمر بين الأردن ومصر والعراق في إطار الآليه الثلاثية التي تجمع بينهم وهي آليه فاعلة تخدم مصالح هذه الدول.

وأوضح "الصفدي"؛ في تصريحات خاصة لصدى البلد ، على هامش أعمال القمة العربية التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية، أن هذا التنسيق واللقاءات المستمرة بين الأردن ومصر والعراق، تعزز التعاون لبناء تكامل حقيقي يدعم العمل العربي المشترك فضلا عن أن الدول الثلاث تجمعهم روابط تاريخية عميقة ومشتركة.

وأكد وزير الخارجية الأردني، أن الأردن يدعم كل ما يحقق أمن واستقرار المنطقة ، وبما يخدم العمل العربي المشترك في ضوء الرؤية السديدة والواضحة للملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.