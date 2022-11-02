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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس العراقي: محنة الشعب الفلسطيني في مقدمة مشاكلنا

صدى البلد

قال رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، إنه أمام الحكومة مسئوليات كثيرة، مشيرا إلى أنه يجب العمل على تطوير إدارة الموارد المائية.

 

وأضاف رشيد، في كلمة له خلال أعمال القمة العربية بدورتها 31 المقامة في الجزائر، أن "التغيرات الحاصلة في بعض بلداننا تؤكد أهمية هذه القمة، وتخرج بقرارات وتفاهمات تساعد على تقدير خطورة اللحظة التاريخية الحرجة"، معرباً عن أمله "أن تكون قمة الجزائر منطلقاً للعمل المشترك".

وتابع: "إن محنة الشعب الفلسطيني ما زالت في مقدمة مشاكلنا"، لافتا إلى أن "موقف العراق ما زال متمسكاً بإقامة دولة فلسطين على كامل أراضيها وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد أن "العراق يدين الإجراءات الرامية للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس"، داعياً إلى "الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 لسنة 1980".

وذكر رشيد  أن "العراق يجدد دعمه للبنان في نبذ الخلافات وتجاوز الأزمة السياسية"، معرباً عن أمله أن "تكون جهودنا جميعاً لصالح اللبنانيين بجميع طوائفهم ومكوناتهم".

كما أكد رشيد "الحرص على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامة شعبها"، داعياً إلى "استكمال المحادثات السياسية بين الأطراف السورية كافة لتعزيز الأمن والاستقرار".

وبين أن "العراق يدعم جميع الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا"، داعياً إلى "الحوار والتواصل لإيجاد رؤية مشتركة تجمع الليبيين لوقف العنف وتحقيق الاستقرار".

وأوضح رشيد أنه "على الأطراف اليمينية إيجاد حل سياسي يحافظ على وحدته وسلامة أراضيه"، منوها إلى أن "العراق يؤكد دعمه الاستقرار السياسي في جمهورية السودان".

ونوه إلى أن "وحدة العراقيين كانت عاملاً حاسماً في دحر الإرهاب وتحرير مدنه"، مشيراً إلى أن "فلول الإرهاب ما زالت تختفي هنا وهناك، إلا أن قواتنا المسلحة وعزيمة شعبنا قادرة على القضاء عليهم".

وقال إنه "أمام الحكومة العراقية الكثير من المسئوليات التي ستعمل عليها وبما يستجيب لإرادة شعبنا"، متوقعاً أن "تحظى جهود الحكومة العراقية بتفاعل إيجابي من الدول الشقيقة والصديقة".

وأضاف: "أمامنا مسئولية تطوير التفاهم مع تركيا وإيران بخصوص مشكلة المياه بعد انخفاض مناسيب المياه"، معربا عن أمله "تطوير إدارة الموارد المائية، وأن يكون الحوار جادا منتجا لحلول تحفظ الحياة والبيئة والمناخ".

وأشار إلى أن "العراق يحرص على مصدر الاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي، حيث تكللت الجهود بمبادرات لاستضافة بغداد العديد من الاجتماعات بين العديد من دول المنطقة بهدف نزع فتيل الأزمات".

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