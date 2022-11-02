عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قريبا..محمد ثروت يروج لمسلسل العيلة دي

صدى البلد

روج الفنان الكوميدي،محمد ثروت للمسلسل الجديد"العيلة دي"،ونشر البوستر الرسمي من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتب محمد ثروت معلقا من خلال البوستر:"بسم الله الرحمن الرحيم قريبا إن شاء الله مسلسل العيلة دي..فكره يسري الفخراني تأليف أماني التونسي شارك في الكتابة ياسمين رفعت إشراف عام مصطفي العوضي مدير تصوير طارق عبد الحميد مهندس ديكور كارم محمود استايلست مايا البياضي مهندس صوت حسن الفلاح مونتاج محمد السعدني منتج فني أحمد عبد العزيز إخراج احمد خالد أمين".

 

مسلسل العيلة دي:

كشفت الممثلة الشابة إيمان يوسف عن كواليس مشاركتها في مسلسل "العيلة دي" مع الفنانة وفاء عامر الذي سيعرض خلال شهر نوفمبر المقبل عبر شاشة DMC، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

وقالت إيمان يوسف في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، إنها سعيدة بالتعاون مع وفاء عامر للمرة الثانية بعد مسلسل بيت الشدة في رمضان الماضي، وتقدم في هذا العمل شخصية مختلفة تماما.

وأشارت  إلى أنها تلعب دور زوجة إسلام إبراهيم في مسلسل العيلة دي ويمثلان سويا الطبقة الغنية المتعالية في عمل كوميدي عن الصراع بين الأغنياء والفقراء بطريقة خفيفة وقريبة من المشاهد.

وستبدأ الممثلة الشابة إيمان يوسف تصوير مسلسل المدينة الجامعية مع حورية فرغلي وأحمد وفيق خلال الأيام المقبلة، والمقرر إذاعته عبر منصة شاهد.

وعبرت إيمان يوسف عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الذي يقتحم عالم المدينة الجامعية، وأسرار الطلاب، والكشف عن الكثير من الأحداث التي يشهدها الشباب في هذه المرحلة.

مسلسل المدينة الجامعية من تأليف وإخراج حسن السيد، وهو عمل مكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته ميدو عادل وعدد من الشباب والوجوه الجديدة.

مسلسل العيلة دي أعمال وفاء عامر اعمال محمد ثروت محمد ثروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

الحكومة تزف خبرًا سارًا للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

انفراجة جديدة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

ترشيحاتنا

خناقة في مدرسة.. سيدة تعتدي بالسباب والحذاء علي مدير مدرسة بزفتي والتعليم تحقق

لـ علاقة زوجية أقوى .. أطعمة خارقة للرجال تعزز القدرة الذكورية

في قمة الجزائر .. البرهان : جاهزون لتحقيق شعار السودان سلة غذاء العالم

استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

برعاية ديفيد بيكهام.. ميسي ورونالدو في الدوري الأمريكي بعد المونديال

رئيس الوزراء : التوافق على عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة مانويل نوير بمرض خطير .. معلومات صادمة

أسباب إصابة نوير بسرطان الجلد.. وكيف واجه المرض مع نجمة التنس الألمانية

سلوى خطاب بالشيشة في كواليس رمضان كريم 2

الحياة ما بين المستشفى والهالوين|هل قبَّلت شاكيرا قدم والدها من أجل الشو؟

فيديو

عتاب تحول لجريمة.. تفاصيل ضرب الإعلامية إيمي شلباية| فيديوجراف

أسعار البيض تتراجع في الأسواق.. خدمة خاصة

جريمة بدأت بعتاب.. تفاصيل مؤلمة في حادث الإعلامية إيمي شلباية

الدولار يتجاوز الـ24 جنيها وارتفاع أسعار الذهب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ