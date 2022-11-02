قريبا..محمد ثروت يروج لمسلسل العيلة دي

روج الفنان الكوميدي،محمد ثروت للمسلسل الجديد"العيلة دي"،ونشر البوستر الرسمي من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد ثروت معلقا من خلال البوستر:"بسم الله الرحمن الرحيم قريبا إن شاء الله مسلسل العيلة دي..فكره يسري الفخراني تأليف أماني التونسي شارك في الكتابة ياسمين رفعت إشراف عام مصطفي العوضي مدير تصوير طارق عبد الحميد مهندس ديكور كارم محمود استايلست مايا البياضي مهندس صوت حسن الفلاح مونتاج محمد السعدني منتج فني أحمد عبد العزيز إخراج احمد خالد أمين".

مسلسل العيلة دي:

كشفت الممثلة الشابة إيمان يوسف عن كواليس مشاركتها في مسلسل "العيلة دي" مع الفنانة وفاء عامر الذي سيعرض خلال شهر نوفمبر المقبل عبر شاشة DMC، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

وقالت إيمان يوسف في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، إنها سعيدة بالتعاون مع وفاء عامر للمرة الثانية بعد مسلسل بيت الشدة في رمضان الماضي، وتقدم في هذا العمل شخصية مختلفة تماما.

وأشارت إلى أنها تلعب دور زوجة إسلام إبراهيم في مسلسل العيلة دي ويمثلان سويا الطبقة الغنية المتعالية في عمل كوميدي عن الصراع بين الأغنياء والفقراء بطريقة خفيفة وقريبة من المشاهد.

وستبدأ الممثلة الشابة إيمان يوسف تصوير مسلسل المدينة الجامعية مع حورية فرغلي وأحمد وفيق خلال الأيام المقبلة، والمقرر إذاعته عبر منصة شاهد.

وعبرت إيمان يوسف عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الذي يقتحم عالم المدينة الجامعية، وأسرار الطلاب، والكشف عن الكثير من الأحداث التي يشهدها الشباب في هذه المرحلة.

مسلسل المدينة الجامعية من تأليف وإخراج حسن السيد، وهو عمل مكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته ميدو عادل وعدد من الشباب والوجوه الجديدة.