مفيدة شيحة في أحدث ظهور: اللي يسيء لي عقابه انسحابي من حياته

نشرت الإعلامية مفيدة شيحة، مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، ظهرت فيها من كواليس تصوير برنامج “الستات”.

وكتبت شيحة، معلقة من خلال صورها: "العقاب الوحيد اللي ممكن يستحقه شخص أساء لي هو انسحابي من حياته".



في سياق أخر،كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل جديدة عن شخصيتها، وعن أي الألوان، والملابس تفضل، والسبب وراء هذا الأمر.

وقالت مفيدة شيحة، في برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الثلاثاء: "انا لا ارتبط بالألوان، وعندي من الجرأة ألبس ألوان مختلفة تماما، ولكن بشرط أن يكون موديل الملابس عاجبني".



شخصيات خارقة

ووجهت مفيدة شيحة، نصيحة للأمهات بسبب الشخصيات الخارقة، قائلة : "من المهم أن نشجع الأبناء على ارتداء ملابس لـ شخصيات خارقة مثل سوبر مان وسبايدر مان، وهذا الأمر لأن الأولاد الذين لديهم نوعية شخصيات سبايدر مان وغيرها يجعلهم متفوقين وناجحين في الدراسة".