بشير عبد الفتاح: مصر أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني..فيديو

أكد بشير عبد الفتاح، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كشفت عن كافة المشاكل العربية وسبل حلها، والتطلعات نحو الأفضل لمستقبل الشعوب العربي.

وقال “عبدالفتاح”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الرئيس السيسي بعد توليه المسئولية في عام 2014، اسس مبادئ الديموقراطية وأكد على أهمية المواطن، في تحقيق التنمية المستدامة.

وتابع خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر كانت سباقة في الربط بين المصريين بالخارج وبين القيادة السياسية، خاصة ان تحويلات المصريين بالخارج تجاوز 30 مليار دولار، وهي هامة في دعم الاقتصاد والتحرك نحو التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مصر كانت أكثر دولة عملت على دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر اخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودائما ما تؤكد مصر على ضرورة وجود حل للقضية الفلسطينية.