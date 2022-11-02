ضبط 34 جوال أرز مجهول المصدر في حملة تموينية بالمنوفية

شن مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية حملة تموينية مكبرة لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والإعلان عن الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين.

جاء ذلك برئاسة وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف يرافقه محمد الزرقانى نائب رئيس المركز والمدينه بمشاركة نبيل هدهود رئيس الرقابة التموينية و مفتشى الرقابة التموينية بمنوف.

واسفرت الحمله عن ضبط ٣٤ جوال أرز مجهول المصدر وتحرير ٨ محاضر عدم اعلان عن الاسعار وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال التجار المخالفين.

من جانبه شدد وحيد عبد ربه على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والقضاء على جشع التجار المتلاعبين لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.