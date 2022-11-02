سوق المستعمل .. بيجو 304 بـ 35 ألف جنيه

ظهرت سيارة بيجو 304 لأول مرة في الأسواق عام 1969 وتوقف إنتاجها عام 1980 ، ونالت هذه السيارة علي شعبية كبيرة لدي المواطنين المصريين، وذلك بفضل محركها المتميز وهيكلها القوي، ومن هذه الإصدارات سيارة بيجو 304 موديل 1979 التي انتشرت بفضل مميزاتها منها رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود .

بيجو 304 موديل 1979

مواصفات سيارة بيجو 304 موديل 1979

تقدم سيارة بيجو 304 موديل 1979 بمحرك سعة 1500 سي سي، مزودة بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وتقدم السيارة باللون الأبيض، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 200000كم، ولا تحتاج السيارة لأي مصروفات، وكل شيء بها يعمل بكفاءة عالية، وتحتوي علي زجاج أمامي وخلفي كهربائي،

بيجو 304 موديل 1979

تحتوي مقصورة سيارة بيجو 304 موديل 1979 علي كاسيت، وراديو، و4 سماعات بالأبواب الأربعة، وولاعة سجائر، وطفاية سجائر، وعدادات قياسية للسرعة، وساعة كلاسيكية تم وضعها في التابلو الأمامي ، وازرعه بالمقود للتحكم في الضوء والمساحات وعمل الإشارات، وضوء قراءه داخلي .

بيجو 304 موديل 1979

تمتلك سيارة بيجو 304 موديل 1979 من الخارج مظهر أنيق ومتميز بسبب احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بيجو، وصداد أمامي وخلفي من النيكل، ومرايات جانبية من الكروم يمكن ضبطها يدويا ، ومقابض أبواب من النيكل .

بيجو 304 موديل 1979

سعر سيارة بيجو 304 موديل 1979

تتوافر سيارة بيجو 304 موديل 1979 بسعر 35 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .