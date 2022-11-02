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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الملاذ الآمن لاستثمار المصريين.. ارتفاع نسبة شراء المشغولات الذهبية والمجوهرات 8.4%

سعر الذهب
سعر الذهب

يبحث المواطن بشكل مستمر خلال الأيام الماضية عن استثمار آمن له، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم خلال تلك الأيام، وقام البعض بطرق باب المعدن الأصفر "الذهب"، لأنه يعد الملاذ الأمن لهم.

 

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا، وزادت حوالي 60 جنيهًا، عقب إعلان البنك المركزي إقرار سعر الصرف المرن للجنيه ووفقا لآليات السوق والعرض والطلب، فيما انخفض سعر الذهب عالميا  إلى نحو 1642 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع طفيفة 1.3%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية ختام التعاملات.. " - محتوى بلس
سعر الذهب

بيان المجلس العالمي للذهب 

وأصدر المجلس العالمي للذهب بيان منذ ساعات معدودة، وأشار البيان إلى أن مشتريات المصريين من الذهب بلغت نحو 27.8 طن، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وتنقسم إلى 24.7 طن مشغولات ذهبية، و3.1 طن سبائك وجنيهات، وأوضح البيان أن الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر أرتفع بنسبة 8.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.

أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 3-10-2022..وعيار 21 يخسر 30 جنيها - جريدة المال
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 

جاء متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:-

  • سعر جرام الذهب اليوم عيار 24: 1381.7 جنيه
  • سعر جرام الذهب اليوم عيار 22: 1257 جنيه
  • سعر جرام الذهب اليوم عيار 21: 1209 جنيه
  • سعر جرام الذهب اليوم عيار 18: 1036 جنيه
  • سعر الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 9672  جنيه

وتعقيبًا على بيان المجلس العالمي للذهب، قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين للذهب، إن إقبال المواطنين على شراء الذهب ارتفع بنسبة كبيرة خلال الثلاث شهور الأخيرة، فمن المعروف أن الذهب هو أحد أوعية الاستثمار والادخار، ولذلك يتجه الأن عدد كبير من المواطنين لشراء الذهب بغرض الادخار والاستثمار.

وأكد فرج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الذهب في الأيام الحالية في حالة استقرار، حيث يتغير سعرة بمؤشر خمس جنيهات صعودًا أو هبوطًا، ولذلك لا أتوقع ارتفاع الذهب بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، ومن المعروف أيضًا أن الاستثمار في الذهب هو استثمار طويل الأجل، لذلك كي يشعر المواطن بالاستثمار يجب أن ينتظر على البيع مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 

واختتم فرج، أن سوق الذهب شهد انفراجة كبيرة في البيع والشراء خلال الأشهر الماضية، حيث أنه تم تدشين بعض المنصات الإلكترونية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، مما ساعد في تحريك السوق المحلي بشكل أكبر.

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