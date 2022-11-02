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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نكشف الجهاز الفني لـ طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف

محمد يوسف
محمد يوسف

كشف مصدر خاص لصدي البلد  عن تواصل مسئولي نادي طلائع الجيش،عن إتفاق المسئولين مع محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي على تولي الٌقيادة الفنية للفريق خلفا لـ علاء عبد العال .

 

وقرر مجلس إدارة نادي طلائع الجيش إقالة علاء عبد العال عن تدريب الفريق بعد الهزيمة من الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على إستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.


وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد إن مجلس إدارة طلائع الجيش قرر رحيل علاء عبد العال، وأحمد المهدي، مدير الكرة وذلك بسبب الأداء المتواضع للفريق في الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي،أتم الاتفاق مع مسئولي عن النادي على أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني غداً.

ومن المقرر أن يتكون الجهاز الفني للفريق الأول لنادي طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف سيتكون من :-

 طارق السعيد، مدرب عام.

 أحمد رؤوف مدرب.

 سيد السويركي مدرب حراس مرمى


وبدأ طلائع الجيش الموسم بالتعادل مع الداخلية في الجولة الأولى بدون أهداف، ومن ثم حقق فوزا على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الثانية ليجمع 4 نقاط متواجدا في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

من جانب آخر علم صدى البلد أن علاء عبد العال أبلغ مسؤولي الطلائع برحيله عن تدريب الفريق العسكري وتقديم اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع فريق طلائع الجيش وذلك بعد 3 جولات من الدوري.

وودع علاء عبد العال لاعبي فريقه عبر الجروب الخاص بالفريق بتطبيق واتساب وأبلغهم برحيله.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط.

وأنهى طلائع الجيش الدوري الموسم الماضي في المركز الرابع تحت قيادة طارق العشري الذي يتولى تدريب سموحة هذا الموسم.

نادي طلائع الجيش محمد يوسف الأهلى الاتحاد السكندري علاء عبد العال

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