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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|أسرار صادمة عند تخزين الملابس.. خبير موضة ينتقد فستان إليسا

إليسا
إليسا

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

ألبس الكمامة في 3 أماكن بس..طبيب يكشف معلومات صادمة عن كورونا

هناك أرتفاع طفيف في الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد، مما يجعل البعض يشعر بالقلق بالأخص مع تحذير الأطباء و الخبراء من بداية الموجة السابعة من فيروس كورونا.
كشف الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم للأمراض الباطنية والصدرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن بعض المعومات والملاحظات حول إصابات فيروس كورونا خلال هذه الأيام.

شبه بعض..فساتين مي عمر و درة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي الأنستجرام، بصورا لها خلال خضوعها لإحدى جلسات التصوير.
لافتت درة الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة واتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.
 

خبير موضة ينتقد فستان إليسا في موسم الرياض| لن تتوقع السبب

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض.

ضع الفلوس في الجيوب...خبيرة تكشف أسرار صادمة عند تخزين الملابس

تخزين الملابس من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص بالأخص مع قرب حلول فصل الشتاء، ولكن لا يعلم البعض أن هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها خلال تخزين الملابس.

 

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