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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|قرار في الزمالك بعد إصابة شيكابالا.. ومتعب يُعاتب كولر على الهواء

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

8 إصابات مؤثرة فى الزمالك بعد التعادل مع إنبى .. تعرف عليهم

انضم الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغنى لقائمة لاعبي الزمالك المصابين عقب التعادل مع إنبي اليوم بهدف لكل فريق.

فيريرا يكشف مفاجأة في تعادل الزمالك مع إنبي

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه خسر نقطتين بالتعادل مع إنبي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الدوري.

قرار في الزمالك بعد إصابة شيكابالا بـ مباراة إنبي

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خضوع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض لأشعة طبية بعد قليل.

نقل شيكابالا إلى المستشفى عقب مباراة الزمالك وانبي.. تفاصيل

تعرض محمود عبد الرازق شيكابالا ، نجم وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام إنبي، فى الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

رغم الفوز برباعية.. عماد متعب يُعاتب كولر على الهواء.. فيديو

وجه عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، اللوم إلى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بعد الفوز على الداخلية برباعية مقابل هدف.

بعد تعادل الزمالك وفوز الأهلي .. تعرف على ترتيب الدوري المصري

سقط الزمالك فى فخ التعادل أمام إنبي بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حسام البدري يعلن رحيله عن وفاق سطيف الجزائري

يعيش نادي وفاق سطيف أياما صعبة دفعت بمديره الفني حسام البدري، لإعلان انسحابه، واللاعبين لمقاطعة التدريبات.

موت نفسك في الملعب.. عماد متعب يوجه رسالة لمهاجم الأهلي

وجه عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة هامة لـ حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

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نقل شيكابالا إلى المستشفى عقب مباراة الزمالك وانبي.. تفاصيل

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