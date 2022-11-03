أخبار الرياضة|قرار في الزمالك بعد إصابة شيكابالا.. ومتعب يُعاتب كولر على الهواء

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

انضم الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغنى لقائمة لاعبي الزمالك المصابين عقب التعادل مع إنبي اليوم بهدف لكل فريق.

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه خسر نقطتين بالتعادل مع إنبي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الدوري.

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خضوع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض لأشعة طبية بعد قليل.

تعرض محمود عبد الرازق شيكابالا ، نجم وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام إنبي، فى الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وجه عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، اللوم إلى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بعد الفوز على الداخلية برباعية مقابل هدف.

سقط الزمالك فى فخ التعادل أمام إنبي بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يعيش نادي وفاق سطيف أياما صعبة دفعت بمديره الفني حسام البدري، لإعلان انسحابه، واللاعبين لمقاطعة التدريبات.

وجه عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة هامة لـ حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.