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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام البدري يعلن رحيله عن وفاق سطيف الجزائري

صدى البلد

يعيش نادي وفاق سطيف أياما صعبة دفعت بمديره الفني حسام البدري، لإعلان انسحابه، واللاعبين لمقاطعة التدريبات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن البدري قوله في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه سيترك منصبه بعد المباراة التي يحل فيها سطيف ضيفا على نادي أثلتيك بارادو الأسبوع المقبل، لحساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري.

وعزا البدري قراره، حسب ذات المصادر، إلى "استحالة العمل في ظل هذه الظروف والمشاكل المالية التي تهدد الفريق في قادم الأيام".

وقاطع لاعبو وفاق سطيف المران الذي كان مقررا مساء اليوم، على خلفية عدم تلقي رواتبهم العالقة، بينما أكد المدير الرياضي إبراهيم العرباوي، استحالة مواصلة إدارة النادي لمهامها في وسط كل هذه المشاكل، معتبرا أن الانسحاب هو القرار الأنسب.
 

وفاق سطيف حسام البدري مؤتمر صحفي نادي أثلتيك بارادو الأسبوع المقبل

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