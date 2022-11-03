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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفيق كابو: حصلنا على نقطة من الزمالك العنيد.. فيديو

انبي والزمالك
انبي والزمالك

أعرب التونسي رفيق كابو لاعب فريق انبي، عن سعادته بتعادل فريقه اليوم أمام الزمالك بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

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وأضاف كابو  خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» أن الجهاز الفني لفريق انبي، نجح تحديد نقاط القوة والضعف لدي فريق الزمالك، مؤكداً أن اللاعبين نجحوا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة أحمد كشري.

وواصل كابو، أن النقطة التي حصل عليها فريق انبي أمام الزمالك نقطة انطلاق الفريق للوصول لمكانة أفضل في جدول ترتيب الدوري.

وتابع كابو، أن فريق الزمالك من الفرق التي تملك مدافعين متميزين وعلى أعلي مستوي بدني وفني ولكن لاعبوا انبي نجحوا في تسجيل هدف أمام خصم عنيد.

وأشار كابو إلى أن فترة توقف الدوري المقبلة ستكون فرصة لأعداد الفريق من جديد وتصحيح الأخطاء التي ظهرت على اللاعبين في المباريات الماضية.

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