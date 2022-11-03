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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

7 سفن حبوب تغادر موانئ البحر الأسود الأوكرانية

سفن الحبوب
سفن الحبوب

أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية مغادرة 7 سفن محملة بالحبوب من مواني البحر الأسود اليوم الخميس، غداة إعلان روسيا إعادة مشاركتها في صفقة الحبوب أمس الأربعاء.

وقال مصدر في اسطنبول مطلع على الوضع المتعلق بـ صفقة الحبوب، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إنه ستتم زيادة عدد المفتشين الذين يفحصون السفن بموجب صفقة الحبوب.

وأضاف: "نعم، هناك نية لزيادة قدرة التفتيش لمركز التنسيق المشترك في اسطنبول، وخلال ذلك سيتم العمل بشكل لا يؤدي لوجود طوابير من السفن عند مدخل مضيق البوسفور، وبحيث يكون هناك الوقت اللازم لفحص دقيق لكل سفينة، وبحيث تعمل هذه الآلية مثل الساعة".

بعد عودة مبادرة الحبوب.. زيادة التفتيش على السفن المشاركة في الاتفاقية

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وأشار المصدر، إلى أن مركز التنسيق يعتزم لذلك زيادة عدد المفتشين التابعين له.

في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بعد محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعد المحادثات بين وزيري دفاع البلدين، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة عمل "ممر الحبوب".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء، أن روسيا تستأنف مشاركتها في صفقة الحبوب.

ويتضمن اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو من جانب روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. وسينتهي العمل بالاتفاق في يوم 19 نوفمبر.

الحبوب سفن مواني البحر الأسود روسيا أوكرانيا

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