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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضوى الشربيني للسيدات: "اشتغلى وانجحي وارضي ربك وضميرك"

الإعلامية:رضوى الشربيني
الإعلامية:رضوى الشربيني

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، مجموعة صور خلال كلمتها على مسرح TEDx، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وحرصت رضوى الشربيني على توجيه كلمة تحفيزية لجمهورها من السيدات، وكتبت معلقة من خلال صورها: “اشتغلى وأنجحى وأرضى ربك وضميرك… ومش مهم كلام الناس ولا مهم مين هيقول عليكى ايه وافتكرى دايما إنك مهما وصلتى لازم تسعدى علشان تتسعدي”.

وتابعت: "شكرا المركز القومى للمرأه برئاسع الدكتورة مايا مرسى وشكرا TEDx على هذا المؤتمر وعلى تكريمى وتكريم الكثير من نماذج السيدات الناجحة".

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسةمساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.


هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويا ترغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.

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