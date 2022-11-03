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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حُسم الأمر.. شوبير يكشف موقف عواد من الانضمام للمنتخب خلال معسكر نوفمبر

محمدعواد والشناوي
محمدعواد والشناوي والحضري

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن قائمة المنتخب الوطني لخوض معسكر نوفمبر الجاري، المقرر الإعلان عنها اليوم الخميس، لن تتضمن تواجد حراس مرمى من نادي الزمالك.

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وقال أحمد شوبير، من خلال «راديو أون سبورت إف إم»: «قائمة المنتخب الوطني لمعسكر شهر نوفمبر ستضم 3 حراس مرمى فقط، هم: محمد الشناوي حارس الأهلي، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، ومحمود جاد حارس المصري».

وأضاف: «المعسكر سيشهد ودية وحيدة ضد بلجكيا، بعد فشل المفاوضات مع منتخبي الكويت والأردن لخوض ودية».

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وفاز المنتخب تحت قيادة فيتوريا، على النيجر بثلاثية نظيفة، سجلها مصطفى محمد ومحمد صلاح «هدفين»، أحدهما من ركلة جزاء، وشهدت الودية الثانية للمنتخب الفوز على ليبيريا بثلاثية.

احمد شوبير نادي الزمالك الأهلى بيراميدز محمود جاد بلجكيا

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