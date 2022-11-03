حُسم الأمر.. شوبير يكشف موقف عواد من الانضمام للمنتخب خلال معسكر نوفمبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن قائمة المنتخب الوطني لخوض معسكر نوفمبر الجاري، المقرر الإعلان عنها اليوم الخميس، لن تتضمن تواجد حراس مرمى من نادي الزمالك.

وقال أحمد شوبير، من خلال «راديو أون سبورت إف إم»: «قائمة المنتخب الوطني لمعسكر شهر نوفمبر ستضم 3 حراس مرمى فقط، هم: محمد الشناوي حارس الأهلي، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، ومحمود جاد حارس المصري».

وأضاف: «المعسكر سيشهد ودية وحيدة ضد بلجكيا، بعد فشل المفاوضات مع منتخبي الكويت والأردن لخوض ودية».

وفاز المنتخب تحت قيادة فيتوريا، على النيجر بثلاثية نظيفة، سجلها مصطفى محمد ومحمد صلاح «هدفين»، أحدهما من ركلة جزاء، وشهدت الودية الثانية للمنتخب الفوز على ليبيريا بثلاثية.