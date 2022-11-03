دوري أبطال أوروبا.. مواجهة نارية تنتظر ليفربول في دور الـ 16

ينتظر فريق ليفربول قرعة نارية في دور الـ 16، في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل الفريق المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، خلف نابولي الإيطالي المتصدر بالتفوق في المواجهات المباشرة.

ومن المقرر أن تقام قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 7 نوفمبر المقبل في تمام الثانية عشر ظهرا “بتوقيت القاهرة” في مدينة نيون السويسرية.

مواجهة نارية تنتظر ليفربول:

ومن المقرر أنه يواجه ليفربول أحد الفرق التالية في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا ( بايرن ميونخ - ريال مدريد - بنفيكا - بورتو).

وتمنع لوائح دوري أبطال أوروبا، وقوع فريقان من مجموعة واحدة أو من نفس البلد، في دور الـ 16، من بطولة دوري أبطال أوروبا.

الفريق المتأهل إلى دور الـ 16:

نابولي - ليفربول - بورتو - كلوب بروج - بايرن ميونخ - إنتر ميلان - توتنهام - آينتراخت فرانكفورت - تشيلسي -إيه سي ميلان - ريال مدريد - لايبزيج - مانشستر سيتي - بروسيا دورتموند - بنفيكا - باريس سان جيرمان.

وكان ريال مدريد توج بالنسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تفوق على ليفربول بهدف دون رد في المباراة النهائية، أحرزه فينيسيوس جونيور.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، ويأتي ميلان في المركز الثاني بـ 7 ألقاب.