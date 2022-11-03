“تعزيز العمل التطوعي لدي شباب الجامعات” ندوة بتمريض جامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، علي حرص إدارة الجامعة علي القيام بدورها التثقيفي لتوعية شباب الجامعات بأهمية العمل التطوعي، وذلك يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الجامعة ودورها المجتمعي في تمكين الشباب تنفيذاً لتوجيهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي, موضحاً أن مبادرة حياة كريمة تستهدف الإرتقاء بالمستوي الثقافي والفكري داخل المجتمع المصري, مؤكداً علي حرص إدارة الجامعة علي تبني مثل هذه الفعاليات لما لها من دور مثمر في توعية وتثقيف الشباب الجامعي.

وفي هذا الصدد نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع كلية التمريض جامعة أسيوط، الندوة التوعوية الأولي بالجامعة تحت عنوان "تعزيز جهود العمل التطوعي لدي شباب الجامعات" التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة سماح محمد عبد الله عميد كلية التمريض والدكتورة مرفت علي خميس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة فاطمة رشدي محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة إكرام إبراهيم محمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة حكمت إبراهيم عبد الكريم منسق الأنشطة الطلابية بالكلية وأحمد عاطف هاشم منسق مساعد مؤسسة حياة كريمة بأسيوط, وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بقيادة الدكتور أحمد شريت مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب, تحت إشراف تنفيذي و محمد سيد مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام .



وأكد الدكتور أحمد عبد المولي علي سعي إدارة الجامعة، علي تبني إقامة الندوات والمؤتمرات التوعوية والتثقيفية لنشر الوعي لدي الشباب الجامعي وإتاحة الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم , فضلاً عن تنمية وعي الشباب بحجم الإنجازات والجهود التنموية ونشر ثقافة العمل التطوعي , موضحاً أن مبادرة حياة كريمة أشتملت علي عدة مشروعات داخل قري ومراكز أسيوط وحققت إنجازات غير مسبوقة في الريف المصري وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت الدكتورة سماح عبد الله علي حرص إدارة الكلية علي توعية وتثقيف أبنائها الطلاب ونشر ثقافة العمل التطوعي وزيادة وعي الطلاب الثقافي والإجتماعي والحضاري وتوعيتهم بالمشروعات القومية , كما دعت أبنائها الطلاب علي المشاركة في القوافل الصحية والتثقيفية التي تؤديها مبادرة حياة كريمة داخل القري والنجوع بالمحافظة , موضحةً أن الندوة التوعوية حاضر فيها أحمد عاطف هاشم عدة موضوعات منها الجانب التعريفي لكافة الأنشطة التي تقوم بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " في 7 مراكز داخل المحافظة والمشروعات التي تم تطبيقها علي أرض الواقع، فضلاً عن الجانب التوعوي بأهمية العمل التطوعي والمجالات المتاح المشاركة بها في المبادرة .

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