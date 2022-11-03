منتخب إفريقي.. هالاند يتوقع مفاجأة في كأس العالم 2022

توقع النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، ظهورا مميزا لمنتخب السنغال في بطولة كأس العالم 2022.

وقال هالاند في تصريحات لشبكة “ سوبر سبورت”:" أعتقد أن منتخب السنغال سيؤدي بشكل مميز في بطولة كأس العالم، وبإمكانهم المنافسة بشكل جيد للغاية"

وأضاف هالاند:" منتخب السنغال يضم مجموعة رائعة من اللاعبين الأقوياء، أظن أنهم سيذلون قصارى جهدهم في بطولة كأس العالم المقبلة.

ويمثل 5 منتخبات قارة إفريقيا في بطولة كأس العالم 2022، وهم السنغال والكاميرون وغانا والمغرب وتونس.

وتستضيف قطر بطولة بطولة كأس العالم 2022 خلال الفترة من 20 نوفمبر الحالي حتى 18 ديسمبر.

مجموعات بطولة كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.