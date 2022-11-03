أحدث سلاسل كليوباترا في شرم الشيخ.. فندق أكواريوم يستعد لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ COP 27

في أبهى حُلة، وعلى احدث وأرقى مستويات الفندقة العالمية، استعد فندق كليوباترا أكواريوم لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ COP 27 والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.

ويعد فندق Cleopatra aquarium luxury resort أحدث سلاسل فنادق كليوباترا في شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي.

رئيس الوزراء يشهد افتتاح أكواريوم

وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شهد افتتاح فندق كليوباترا شرم أكواريوم، وفي هذا الإطار أشار المدير التنفيذي لمجموعة كليوباترا إلى أن إدارة المجموعة تستهدف إشغال الفندق حيث يحتوي الفندق على 600 غرفة، وبه 800 عامل لتقديم مختلف أنواع الخدمات لرواده، فضلا عن توفير الفندق للعاملين سكن خاص بهم.

وقال مدير المجموعة: تم تصميم الفندق بالتعاون مع شركات تصميم إيطالية وأخرى ألمانية، بالإضافة إلى مراعاة جانب هام وهو احتياجات ذوي الهمم، في مسارات الحركة داخل الفندق وداخل الغرف والخدمات العامة.

تصميم إبداعي ورفاهية بلا حدود

وأُسس فندق Cleopatra aquarium luxury resort بتصميم مصري إيطالي ألماني يمزج بين الرفاهية والاسترخاء، وكذلك جاء التصميم على مصاطب لإتاحه الرؤية من جميع الجوانب لجميع اماكن الفندق.

كما روعي فى التصميم إحتياجات لذوى الهمم فى مسارات الحركة داخل الفندق وداخل الغرف والخدمات العامة.

ولأول مرة يضم الفندق 8 غرف بها حمامات سباحه خاصة.. وفيلات وسيويتات فاخرة، و3 مطاعم عالمية متخصصة (اسيوى – ايطالى - مطاعم شرقيه - (international ومسرحين للحفلات و 3 صالات رياضية وSPA مجهزه بتجهيزات أوربية وملاعب تنس حديثة، وأكبر wave pool فى شرم الشيخ (800 متبر مربع ) + Relax Pool.

أول فندق صديق للبيئة

ويعد فندق Cleopatra aquarium luxury resort أول فندق في مدينة شرم الشيخ صديق للبيئة، حيث روعي في تصميم الفندق كل المميزات التي تدعم الحفاظ على البيئة وتتواكب مع التوصيات العالمية للحفاظ على المناخ. وأهمها:

• استخدام energy recovery فى محطات التحلية لتوفير الطاقة

• استخدام أسمدة عضوية فى الزراعة

• زيادة المسطحات الزجاجية لإتاحة أكبر مصدر للضوء لترشيد إستهلاك الكهرباء

• استخدام زيوت صديقة للبيئة R 408

• Gem صديق للبيئة

• جميع العاملين حاصلين على شهادة green Star

• أنظمة طاقة شمسية في الإضاءة

• استخدام power saver فى الغرف لتقليل استخدام الطاقة الكهربائية

• استخدام مواد صديقة للبيئه فى fpb

• مسطحات مائية حوالى 5000 متر مربع

• Energy saving lamp لمبات موفرة للطاقة

إعادة تدوير مياه الصرف واستخدامها فى مياة الرى محطة معالجة ( 600 متر مربع )