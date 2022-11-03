عاجل
مبادرات وورش عمل .. خدمات مجانية تقدمها المتاحف المصرية تعرف عليها نشرة المرأة.. نبْتة مدهشة مقوي جنسي خارق وتحافظ على المفاصل.. 4 أشياء تدمر صحتك وتهدد حياتك الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان يشاركان في قمة البحرين .. رئيس تتارستان: فرصة عظيمة لمناقشة تجارب التعايش والتسامح.. وبطريرك القسطنطينية: الحوار الحضاري أساسه الثقة والاحترام المتبادل طرح أراضى للبيع بنظام التخصيص المباشر في العبور.. تفاصيل النشرة الدينية .. شيخ الأزهر يشارك في ملتقى الشرق والغرب بالبحرين.. ورئيس تتارستان: فرصة عظيمة لمناقشة تجارب التعايش والتسامح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحدث سلاسل كليوباترا في شرم الشيخ.. فندق أكواريوم يستعد لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ COP 27

فندق كليوباترا أكواريوم
فندق كليوباترا أكواريوم

في أبهى حُلة، وعلى احدث وأرقى مستويات الفندقة العالمية، استعد فندق كليوباترا أكواريوم لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ COP 27 والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.

ويعد فندق Cleopatra aquarium luxury resort أحدث سلاسل فنادق كليوباترا في شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي.

رئيس الوزراء يشهد افتتاح أكواريوم 

وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شهد افتتاح فندق كليوباترا شرم أكواريوم، وفي هذا الإطار أشار المدير التنفيذي لمجموعة كليوباترا إلى أن إدارة المجموعة تستهدف إشغال الفندق حيث يحتوي الفندق على 600 غرفة، وبه 800 عامل لتقديم مختلف أنواع الخدمات لرواده، فضلا عن توفير الفندق للعاملين سكن خاص بهم.

وقال مدير المجموعة: تم تصميم الفندق بالتعاون مع شركات تصميم إيطالية وأخرى ألمانية، بالإضافة إلى مراعاة جانب هام وهو احتياجات ذوي الهمم، في مسارات الحركة داخل الفندق وداخل الغرف والخدمات العامة.

تصميم إبداعي ورفاهية بلا حدود 

وأُسس فندق Cleopatra aquarium luxury resort بتصميم مصري إيطالي ألماني يمزج بين الرفاهية والاسترخاء، وكذلك جاء التصميم على مصاطب لإتاحه الرؤية من جميع الجوانب لجميع اماكن الفندق.

كما روعي  فى التصميم إحتياجات لذوى الهمم فى مسارات الحركة داخل الفندق وداخل الغرف والخدمات العامة.

ولأول مرة يضم الفندق 8 غرف بها حمامات سباحه خاصة.. وفيلات وسيويتات فاخرة، و3 مطاعم عالمية متخصصة (اسيوى – ايطالى - مطاعم شرقيه - (international ومسرحين للحفلات و 3 صالات رياضية وSPA  مجهزه بتجهيزات أوربية وملاعب تنس حديثة، وأكبر wave pool  فى شرم الشيخ (800 متبر مربع ) + Relax Pool.

أول فندق صديق للبيئة 

ويعد فندق Cleopatra aquarium luxury resort أول فندق في مدينة شرم الشيخ صديق للبيئة، حيث روعي في تصميم الفندق كل المميزات التي تدعم الحفاظ على البيئة وتتواكب مع التوصيات العالمية للحفاظ على المناخ. وأهمها:  

• استخدام energy recovery  فى محطات التحلية لتوفير الطاقة

• استخدام أسمدة عضوية فى الزراعة

• زيادة المسطحات الزجاجية لإتاحة أكبر مصدر للضوء لترشيد إستهلاك الكهرباء

• استخدام زيوت صديقة للبيئة R 408

• Gem صديق للبيئة

• جميع العاملين حاصلين على شهادة green Star

• أنظمة طاقة شمسية في الإضاءة

• استخدام power saver  فى الغرف لتقليل استخدام الطاقة الكهربائية

• استخدام مواد صديقة للبيئه فى fpb

• مسطحات مائية حوالى 5000 متر مربع

• Energy saving lamp  لمبات موفرة للطاقة

إعادة تدوير مياه الصرف واستخدامها فى مياة الرى محطة معالجة ( 600 متر مربع )

Cleopatra aquarium luxury resort فندق Cleopatra aquarium luxury resort Cleopatra aquarium كليوباترا مؤتمر المناخ COP 27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

مفيش وقت تقلب وشك .. شوبير يوجه رسالة مهمة لـ نجم الأهلي

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

غريب وعجيب .. شوبير يفتح النار على فيريرا مدرب الزمالك

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

ترشيحاتنا

بدر : تأهيل المشاركين في اللجان التنفيذية بـ مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أخبار الفن.. خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى.. وسامو زين يظهر مرتديا فستان

خلال التوقف الدولي.. فرمان من فيريرا بعدم إقامة معسكر مغلق للزمالك

منتخب إفريقي.. هالاند يتوقع مفاجأة في كأس العالم 2022

أحدث سلاسل كليوباترا في شرم الشيخ.. فندق أكواريوم يستعد لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ COP 27

حملات في المدارس.. تحرك عاجل من التعليم بعد رصد انتشار تعاطي المخدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأخير .. 10 صور أثارت الجدل لـ هيفاء وهبي

بيعمل عملية النهارده.. تفاصيل مرض مفيد فوزي

بصور جديدة.. أروى تثير الجدل بنفس فستان إليسا| شاهد

إيناس عز الدين تلاحقها الأزمات ومنعها من العودة لـ مصر أبرزها

فيديو

10 قرارات من وزير التعليم تخص امتحانات الثانوية العامة 2023

تسجيل صوتي لها وتوضيح من المحامي.. تطورات جديدة في أزمة شيرين عبدالوهاب|تغطية خاصة

الذهب عيار 18 يتجاوز ألف جنيه.. وسعر الدولار بعد قرار الفدرالي الأمريكي

عكس المتوقع .. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ