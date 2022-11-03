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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمزة نمرة يعلن العمل على ألبوم جديد

حمزة نمرة
حمزة نمرة

أعلن الفنان حمزة نمرة، العمل على البوم جديد وذلك من خلال عمل ورشة كتابة وتلحين.

 

نشر حمزة نمرة، صورة من كواليس العمل من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق عليها قائلاً: “اول ورشة كتابة وتلحين للالبوم الجديد”.

ويستعد الفنان حمزة نمرة، لإحياء أولى حفلاته في مصر، بعد غياب طويل عن تقديم الحفلات في مصر.

 

وأحيا النجم حمزة نمرة، بمشاركة كل من مطرب الراب زاب ثروت وعبد الرحمن رشدى وهذا أولى  حفلاته حمزة في مصر بعت غياب ٨ سنوات الحفل اقيم على مسرح الارينا  بمركز المنارة، يوم ٢٧ أكتوبر.

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وصرح محمد هيكل مدير  إدارة الحفلات بالمنارة بأن الحفل لقى قبولا كبيرا من محبى فى مصر والذى قامت المنارة بتجهيزات خاصة للحفل.


وكانت آخر حفلات النجم حمزة نمرة ألبوم بعنوان "مولود سنة 80"، تضمن 12 أغنية، طرح منها 5 أغاني حتى الآن، وهم: "مولود سنة 80، الوقعة الأخيرة، استعيذوا، الساعة 6 صباحًا، فاضي شوية"، وجميع الأغاني من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب، ونجح حمزة في تحقيق نجاح كبير، وتصدر جميع محركات البحث بأعماله الناجحة.

حمزة نمرة الفنان حمزة نمرة الإنستجرام مصر مركز المنارة محمد هيكل

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