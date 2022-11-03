مباراة حاسمة.. تريزيجيه يقود طرابزون سبور أمام فيرنتسفاروشي في الدوري الأوروبي

تواجد المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه في تشكيل فريقه طرابزون سبور التركي لمواجهة فيرنتسفاروشي المجري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل طرابزون سبور

وضم تشكيل طرابزون سبور كلا من:

في حراسة المرمى: أوجورتشان.

خط الدفاع: مارك بارترا - هوجو - إيرين - لارسين

خط الوسط: مانوليس سيوبيس - مارك هامسيك - عبد القادر عمر.

خط الهجوم: باكاسيتاس - محمود حسن تريزيجيه - يازيسي.

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز الثالث بالمجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، ويحتاج للفوز في مباراة اليوم، وانتظار تعثر موناكو، من أجل التأهل للأدوار الإقصائية.