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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10 آلاف أسرة.. وصول الدفعة الخامسة لصكوك الإطعام لتوزيعها في كفر الشيخ

صكوك الإطعام
صكوك الإطعام

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  تسليم الدفعة الخامسة من صكوك الإطعام، لتوزيعها على 2000 أسرة أولى بالرعاية على مستوى المحافظة، بالتعاون بين مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي وفي إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

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وشهدت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وصول كراتين اللحوم، وتسلمها لمديرية التضامن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال لجان برئاسة رئيس مجلس المدينة، وعضوية كل من مدير الإدارة الاجتماعية، ومدير إدارة أوقاف المركز، ومفتش من وزارة الأوقاف، بتوجيهات محافظ كفر الشيخ، والشيخ عبد القادر سليم، مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ.


وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع الدفع الرابعة السابقة، ويجرى توزيع الدفعة الخامسة "2 طن لحوم" من صكوك الإطعام على 2000 أسرة بقرى المحافظة، مُشِيرًا إلى أن عدد المستفيدين من الدفعات 10 آلاف أسرة.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك لجانا تم تشكيلها تتولى توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمحافظة والمديرية ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، محذراً من تصوير الأسر أثناء التسليم، ومراعاة الجانب الاجتماعي.
 

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم استقبال 2 طن من اللحوم، كدفعة خامسة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، من خلال لجان جرى تشكيلها بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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