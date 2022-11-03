بالأسماء.. كفر الشيخ الأزهرية تعلن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات

أجرى مكتب التربية الاجتماعية للفتيات بإدارة رعاية طلاب منطقة كفر الشيخ الأزهرية، انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات على مستوى المنطقة، من خلال استدعاء الأمينة، والأمينة المساعدة بالمعاهد الثانوية للفتيات، وتوزيع الترشيحات على المناصب، وإجراء التصويت عليها لمعرفة الفائزة بالأغلبية من قبل باقي الزميلات الحاضرات، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.



وأجريت الانتخابات بمدرج ديوان المنطقة، تحت إشراف وحضور حسام فتوح حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية طلاب المنطقة، وزينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وأميمة حسن، موجه عام التربية الاجتماعية، وإنعام علي، أمين سر اتحاد الطالبات بالمنطقة، وذلك وسط تواجد معظم الإخصائيات الاجتماعيين بمعاهد ثانوي فتيات المنطقة.



وجاءت نتائج التصويت على مقعد أمينة اتحاد طلاب المنطقة للطالبة رحمة رجب محمد فايد، بمعهد فتيات المرابعين الثانوي، التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، وفازت بمنصب الأمينة المساعدة الطالبة مريم عبد الوهاب صالح، بمعهد فتيات كفر الشيخ الثانوي.



بينما جاءت نتائج التصويت للفائزات على مقاعد المقررين كالتالي: مقرر اللجنة الثقافية حصلت عليه الطالبة نورا علي سعد، بمعهد فتيات النوايجة ، التابع لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية، وبمقعد المقرر الفني جاءت الطالبة أروى عادل حسن الدهراوي، بمعهد فتيات النوايجة الثانوي، التابع لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية.



وحصدت منصب مقرر اللجنة العلمية الطالبة هبة الله جمال رمضان مصطفى، بمعهد فتيات كفر الشيخ الثانوي، وأما منصب المقرر الرياضي فحصلت عليه الطالبة سامية عبد النبي محمد، بمعهد فتيات بيلا الثانوي.



بينما فازت بمنصب مقرر اللجنة الاجتماعية الطالبة روضة عبد المجيد اليماني، بمعهد فتيات مصطفى طلخان الثانوي، التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية.

