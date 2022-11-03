وزيرة التضامن : طلبنا 1000 متطوع للعمل بقمة المناخ وتقدم 10 آلاف ..فيديو

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الوزارة طلبت ألف متطوع للعمل بقمة المناخ، فتقدم 10 آلاف، وهو ما يعكس على أهمية الحدث، وعلى الشغف الكبير لحضور قمة المناخ.



وقالت نيفين القباج، خلال لقاء لها لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن مصر بها ما يقرب من 300 ألف متطوع مسجل في الجمعيات الأهلية.

نقوم بتدريبهم وحمايتهم

وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه نعمل على تأهيل المتطوع، من أجل الإٍستفادة الكبيرة من طاقات المتطوع، مؤكدا أنه نقوم بتدريبهم وحمايتهم وفق أسس الإستراتيجية الوطنية للتطوع.