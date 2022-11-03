مجلس الأمن الروسي يكشف عن فضيحة مدوية لـ أمريكا وبريطانيا

قال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، إن أمريكا وبريطانيا تقومان بتجنيد الإرهابيين الدوليين، بهدف نقلهم للمشاركة بالقتال إلى جانب أوكرانيا.

وقال باتروشيف في اجتماع لأمناء مجالس الأمن في بلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو: "في ظل ظروف العملية العسكرية الروسية، تقوم الهيئات الأمنية المختصة في أمريكا وبريطانيا بتجنيد عناصر من التنظيمات الإرهابية الدولية، بهدف نقلهم للمشاركة في القتال إلى جانب نظام كييف".

وفي وقت سابق، جدد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف التأكيد أن أوكرانيا تعد "قنبلة قذرة" بمشاركة الغرب، وأن الوضع سيتحول إلى كارثة إذا لم يتم إيقافه.

وقال باتروشيف، "نعرب عن قلقنا الشديد إزاء هذا الوضع الخطير الواضح الذي يهدد بالتحول إلى كارثة عالمية، إذا لم يتم إيقافه.. وفقا للبيانات المتاحة، تعمل أوكرانيا على إنشاء شحنة نووية قذرة، ونعتقد بأن هذه العملية لا تتم بدون مشاركة رعاة غربيين، وفي هذا الصدد، نعرب عن قلقنا الشديد حيال ذلك بوضوح".

وأوضح سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن الدول الغربية تكثف باستمرار أدواتها لدعم المعارضة غير النظامية والتحريض على الانفصالية وتصعيد النزاعات في الدول الأخرى.