أخبار التعليم.. صاروخ صيني جديد يهدد الأرض .. وهذا موعد ارتطامه بالكوكب..البحث العلمي تعقد مؤتمر تسليم العقود للمشروعات الفائزة بمبادرة الطريق إلى مؤتمر المناخ

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

المستوى الرابع مرفوض.. زراعة القاهرة تحدد شروط الاشتراك بمسابقة الطالب المثالي

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بكلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن شروط الاشتراك بمسابقة الطالب و الطالبة المثاليين .

توقيع عقد مشروع القياس والتقويم بجامعة الدلتا التكنولوجية

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية لأول مرة فى الملتقى السادس لمدراء مراكز القياس والتقويم، والذى تنظمه جامعة بنها بمشاركة ٢٧ جامعة، بحضور الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والمدير التنفيذى لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، والدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، والدكتورة عزة عبدالله مدير مركز القياس والتقويم بجامعة بنها، وخبراء بمركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالى، ومدراء مراكز القياس والتقويم بالجامعات، ومن جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ،الدكتور عصام مرسى رئيس برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس والمدير التنفيذي للمشروع، والدكتور احمد شحاتة .



أداب حلوان تنشر رابط التسجيل بالدورات التدريبية بمركز اللغات

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب جامعة حلوان وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

البحث العلمي تعقد مؤتمر تسليم العقود للمشروعات الفائزة بمباردة الطريق إلى مؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP27 وما بعده.. غدا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عقد دعوة مؤتمر لحضور حفل تسليم العقود للمشروعات الفائزة ضمن مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتمويل الأخضر، وذلك ضمن الخطة التنفيذية للوزارة: "الطريق إلى مؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP27 وما بعده".



الأحد.. الحوكمة وحماية البيئة.. ندوة بدراسات عليا عين شمس

تعقد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان “الحوكمة وحماية البيئة” تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا البحوث، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نهى سمير دنيا عميد الكلية، وذلك يوم الأحد المقبل بقاعة الدكتور عبد العظيم حماد.

صاروخ صيني جديد يهدد الأرض .. وهذا موعد ارتطامه بالكوكب

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، إقلاع صاروخ لونج مارش 5 بي الرابع ، الذي يحمل الوحدة التجريبية الثالثة (مينجتيان) والاخيرة لمحطة الفضاء الصينية "تيانجونج" الى المدار في 31 اكتوبر 2022.