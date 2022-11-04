مدير الطب الوقائي بشمال سيناء: التمتع بالرعاية الصحية الأولية حق كل طفل

التقى الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، بالدكتور محمد قابيل مسؤول ميكنه التطعيمات الروتينية بالقطاع الوقائى بوزارة الصحة.. اكد خلال اللقاء، أنه من حق كل طفل التمتع بالرعاية الصحية الأولية. مشيرا إلى تعليمات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بوضع استراتيجية عمل لدعم خدمات التطعيمات الروتينية والتدريب الميداني المستمر من خلال القطاع الوقائى بوزارة الصحة .

وأكد سالم في اجتماعه بالفريق الوقائى بالمحافظة ان الخدمات الوقائية بالبرنامج الموسع للتطعيمات هي الوسيلة المضمونه لحماية أطفالنا من الأمراض وان هناك تطور علمي هائل في مختلف المجالات الوقائية يجب مواكبته بالتدريب المستمر والتعليمات الخاصة المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية .



مرض شلل الأطفال

من جانبه أستعرض د محمد قابيل أهمية التطعيمات الروتينية والحملات القومية ضد مرض شلل الأطفال لضمان استدامه الحفاظ على مصر خاليه من مرض شلل الأطفال وأهمية التدريب الميداني على ميكنه التطعيمات الروتينية وميكنه مكاتب الصحة ومخازن التطعيمات على مستوى الوحدات الصحية بالمحافظة

وأوضح ا محمود صبري مراقب صحي بالبرنامج الموسع للتطعيمات أهمية التدريب على أعمال الترصد ومتابعة أعمال الترصد بأماكن تقديم الخدمه الصحية

وذكر ا محمد عبد المطلب مسؤل التطعيمات بالمديرية ان التدريب مستمر حتى نهاية الأسبوع لتحقيق الجوده في الأداء بالبرنامج الموسع للتطعيمات بالإدارات الصحية على أسس علمية عملية مبسطة متمنيا دوام الصحة لاطفالنا.