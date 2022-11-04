أهم الأخبار.. أحمد العوضي يتخلى عن صاحب واقعة الكشري.. قصف إسرائيلي على غزة.. حكم التجارة أثناء صلاة الجمعة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

مصر وألمانيا توقعان إعلاني نوايا بشأن الغاز المسال والهيدروچين الأخضر



30 شخصا .. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث "سوهاج- البحر الأحمر"



طالب بأجره فقتلوه.. ضبط صاحب مصنع بالسويس بتهمة إنهاء حياة عامل



مرتضى منصور يكشف سر منعه من السفر إلى الإمارات



اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟



أحمد زاهر : جهازنا العصبي بيدمر في مهنة التمثيل وكنت بحلم يكون عندي ولد



حكم التجارة أثناء صلاة الجمعة.. وهل شرط اغلاق المحال



بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بعد قصف غزة

