عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-11-2022 .. فيديو

الذهب
الذهب

عرضت الإعلامية نهاد سمير ، تقرير فيديو، عن  أسعار الذهب، اليوم الجمعة 4-11-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.

أسعار الذهب اليوم 
 

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث أن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

 

الذهب 

 

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1358 جنيها للجرام.
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1188 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1018 جنيها للجرام.


أما سعر الجنيه الذهب فسجل 9648 جنيها. 

الذهب اسعار الذهب توك شو عيار 24 أسعار الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتر بسرعة الجرام بـ789 جنيها .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

أحمد حلمي ينشر فيديو طريف له.. ومتابعون: أي الضحك ده

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

موضوعات متعلقة

مصطفى الفقي: وجود جامعة الدول العربية يعتبر ملاذا وقيمة ومكانة لكل الأشقاء|فيديو

"حماية المستهلك": تطور إيجابي لأزمة نقص قطع غيار السيارات مع نهاية العام|فيديو

حماية المستهلك: بعض التجار يحاولون استغلال أوضاع البلد ونتعامل معهم بمنتهى الحزم

"حماية المستهلك": عقوبة المخالف بالخداع وزيادة الأسعار تصل إلى 2 مليون جنيه|فيديو

رئيس شعبة مواد البناء: "محدش لسه استورد بالأسعار الجديدة"| فيديو

عبير علي بعد عثورها على شيك بمليون جنيه: لا أنتظر مكافأة| فيديو

موازنة البرلمان: سيتم كبح جماح التضخم خلال 15 شهرا| فيديو

رئيس موازنة النواب: المرتبات زادت 15% منذ أبريل الماضي.. فيديو

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو

غاز الضحك ينتشر بالمغرب والسلطات تلاحقه.. ما القصة؟

يقارب الـ25 جنيها.. تعرف على سعر الدولار في تعاملات اليوم

إجلاء الآلاف من منازلهم في أستراليا بعد تحذيرات من فيضانات عارمة

الأوقاف تحدد خطبة الجمعة اليوم عن السلام وتفتتح 22 مسجدا

بالخطوات| رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات البطاقة التموينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

الشفق الوردي .. سر تغيير لون السماء للون البنفسجي

في عيد ميلاده .. ماذا قدم محمد حماقي قبل نجاح ألبوم خلينا نعيش؟

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ