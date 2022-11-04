الانتهاء من اللمسات النهائية لشرم الشيخ لاستقبال قمة المناخ.. شاهد

انتهت مدينة شرم الشيخ من وضع اللمسات النهائية لاستقبال قمة المناخ وضيوف دول العالم المشاركة في تلك القمة .

وأكد اللواء خالد فودة أنه تم إدخال جميع المرافق والخدمات من بينها انترنت فائق السرعة للمنطقة الزرقاء والخضراء



حيث قام المحافظ بجولات سريعة للوقوف علي اخر المستجدات و تفقد اللمسات الأخيرة لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ.



تفقد المحافظ خلال الجولة، المنطقة الزرقاء وامتداداتها مشيراً الي ان تلك المنطقة تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة، وستشهد جلسات عامة، وجلسات خاصة، وأحداثاً جانبية و معارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضون، ووسائل الإعلام التي يتم اعتمادها، بجانب منظمات وهيئات معتمدة.

مؤكدا علي إلى أنه تم تطوير البنية التحتية في المنطقة، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، من أجل تقديم نموذج حقيقي وواقعي للتوافق البيئي المستدام للعالم، ليشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئي بكافة أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية.



وخلال الجولة تفقد المحافظ أيضا تطوير خليج نعمة الذي شمل مشايات المشاة ودورات المياه، واعمال الانارة، والتجميل، وشاشات العرض، ، وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ بالطرق والمحلات، وأيضا توحيد لافتات المحلات.



تفقد المحافظ أيضا اعمال رفع كفاءة النصب التذكاري بمنطقة الفنار بالهضبة بشرم الشيخ .

وقام فودة بتفقد اعمال نموذج مصر الديموغرافية القديم التي تمثل محاكاة للاحياء القديمة بالقاهرة مثل الغورية وخان الخليلي، كما تفقد تطوير منطقة ساحة مسجد الصحابة، واعمال النافورة المضيئة، واعمال التجميل والمساحات الخضراء، ورفع كفاءة مسجد الابتدائية وخارجيا وتركيب شاشات العرض، وتوحيد لافتات المحال الجارية، وتعميم الهوية البصرية للمدينة واطمأن المحافظ علي جاهزية المسجد لزيارة الوفود من خلال تقارير عدد من المشايخ والائمه ، كما تفقد عدد من مفاعد الجمهور والتى صممت بلمسة جمالية ، ضمن استعدادات استضافة قمة المناخ.



FB_IMG_1667553088122~2

FB_IMG_1667553009913~4

FB_IMG_1667553009913~3

FB_IMG_1667553009913~2

FB_IMG_1667553073024~2