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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بطما في سوهاج.. تفاصيل

صدى البلد

تبلغ لمركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، بوجود مشاجرة ووقوع 5 مُصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، دائرة المركز؛  إثر خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود مشاجرة ووقوع مصابين دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من: "طرف أول مصطفى ا م ا-  28 سنة- عامل- مصاب اشتباه نزيف بالمخ وجرح طعني بالبطن، شقيقه محمود ا م ا- 25 سنة- عامل- مصاب بطلق ناري بالكتف الأيمن- وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية".

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وطرف ثانٍ:" محمد م ح ع-  30 سنة- عامل- مصاب بجرحين رضيين بفروة الرأس والجبهة- وتم نقله لمستشفى طما المركزي، حسين م ح ع- 24 سنة- عامل- مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، حسن م ح ع- 20 سنة- طالب- مصاب بكدمات متفرقة بالجسم- شقيقي الأول- الطرفان يقيمان بذات الناحية".

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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