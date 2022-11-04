محافظ سوهاج يُكلف بصرف 50 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث البحر الأحمر

كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ببحث حالات المتوفين والمصابين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق سوهاج/البحر الأحمر، والذي وقع مساء الخميس، وأسفر عن وفاة ٧ أشخاص وإصابة ٢٣ آخرين من محافظتي سوهاج وقنا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المقررة لأسر المتوفين، وللمصابين.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجري التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة على مدار الساعة لحصر حالات الوفاة والاصابة، لافتا إلى صرف مبلغ ٥٠ الف جنيه لحالة الوفاة اذا كان المتوفي رب أسرة، و٥٠ ألف جنيه في حال العجز الكلى، و٢٥ ألف جنيه حال كان المتوفي أحد أفراد الأسرة.

محافظ سوهاج

وأشار إلى صرف مبلغ يتراوح من ألف جنيه وحتى ٥ آلاف جنيه لكل مصاب وفقا لحالة المصاب وفترة تواجده بالمستشفى، بالإضافة إلى مبلغ ٢٥٠ جنيه إعاشة لكل فرد من أفراد الأسرة خلال الخمس أيام الأولى، وذلك وفقا لما تقره وزارة التضامن الاجتماعي.

وتقدم محافظ سوهاج بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وموجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية، والاجتماعية للمتضررين من الحادث.