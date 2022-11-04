عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محافظ سوهاج يُكلف بصرف 50 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث البحر الأحمر

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ببحث حالات المتوفين والمصابين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق سوهاج/البحر الأحمر، والذي وقع مساء الخميس، وأسفر عن وفاة ٧ أشخاص  وإصابة ٢٣ آخرين من محافظتي سوهاج وقنا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المقررة لأسر المتوفين، وللمصابين.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجري التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة على مدار الساعة لحصر حالات الوفاة والاصابة، لافتا إلى صرف مبلغ ٥٠ الف جنيه لحالة الوفاة اذا كان المتوفي رب أسرة، و٥٠ ألف جنيه في حال العجز الكلى، و٢٥ ألف جنيه حال كان المتوفي أحد أفراد الأسرة.

30 شخص .. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث "سوهاج- البحر الأحمر"

رئيس جامعة سوهاج ومدير الأمن ونائب المحافظ يتفقدون مصابي حادث الصحراوي ب"الجامعي"

محافظ سوهاج

وأشار إلى صرف مبلغ يتراوح من ألف جنيه وحتى ٥ آلاف جنيه لكل مصاب وفقا لحالة  المصاب وفترة تواجده بالمستشفى، بالإضافة إلى مبلغ ٢٥٠ جنيه إعاشة لكل فرد من أفراد الأسرة خلال الخمس أيام الأولى، وذلك وفقا لما تقره وزارة التضامن الاجتماعي.  

وتقدم محافظ سوهاج بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وموجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية، والاجتماعية للمتضررين من الحادث.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محافظ سوهاج البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

ارتفاع عدد ضحايا ومصابي حادث "سوهاج- البحر الأحمر" لـ30 ضحية ومُصابا

يا بختك يا عبد الله.. دعاء مؤثر من مصرية لابنها أمام الكعبة

ماما ضربته بالمقشة ومكلش معانا.. ماذا قال نجل صيدلي حلوان في التحقيقات؟

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تُعلن عدم وجود إصابات بحريق بدروم كلية الآداب

ترشيحاتنا

زيلينسكي: 4.5 ملايين شخص بدون كهرباء بسبب روسيا

هل يجوز وهب ثواب قيام الليل لأبي المتوفي؟.. مجدي عاشور يجيب

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

انخفاض غير مسبوق في أسعار النفط العالمية

الديك الهربان .. حقيقة تصريحات عدلي القيعي بشأن مفاجأة الأهلي للجماهير

صفحة جديدة .. محامي شيرين يكشف تفاصيل خروجها من المستشفى.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل هي مذيعة حقًا..من الفتاة التي خطبها عامل النظافة على الهواء؟.. تفاصيل

دراسة بريطانية تكشف فوائد صحية مذهلة لصوم المسلمين

الكنز.. أوراق من كتاب أمريكي تكشف كيف تبرأ توت عنخ آمون من والده

برج القوس.. حظك اليوم 4 نوفمبر 2022: الوضع المالي غير جيد

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ