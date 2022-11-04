رئيس جامعة سوهاج ومدير الأمن ونائب المحافظ يتفقدون مصابي حادث الصحراوي ب"الجامعي"

توجه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج والدكتور احمد سامى نائب المحافظ وعدد من القيادات الأمنية منذ قليل للمستشفي الجامعي، وذلك لتفقد حالات المصابين فى حادث طريق “سوهاج-البحر الأحمر”.

حيث وجه رئيس الجامعة بسرعة عمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة وتلقى العلاج للمصابين، وتوفير كافة الخدمات الطبية والرعاية لهم، وتواجد كل الطاقم الطبي والتمريضي اللازم.

وأوضح رئيس الجامعة، أن حالات الإصابة التي استقبلها مستشفى الجامعة بلغت ١٣ مصاب، منهم ٣ وصلوا جثث هامدة، ٣ حالات تم نقلهم فوراً للعناية المركزة، وحالة تم دخولها فورا للعمليات لإجراء عملية استكشافات، بالإضافة إلى عدد ٦ حالات متوسطة جارى تقييمهم وإجراء الأشعات المطلوبة لهم.

وأضاف أن الحادث نتج عن تصادم سيارتين «ميكروباص» تقلان مجموعة من الركاب قبل الكيلو 60 من طريق “سوهاج- البحر الأحمر” بدائرة مركز أخميم.

رئيس جامعة سوهاج

وقد شدد رئيس الجامعة على توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين طوال فترة إقامتهم بالمستشفى، حتي استكمال العلاج و تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

ومن الجدير بالذكر انه كان في استقبال المصابين كلاً من الدكتور مجدى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي والدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة والدكتور حمدى سعد المدير التنفيذي للمستشفى والدكتور احمد جابر مدير المستشفى الجامعي القديم، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأطباء المقيمين وهيئة التمريض من مختلف اقسام الطوارئ بالمستشفى الجامعي القديم.