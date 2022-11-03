عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ثلاثيني يُنهي حياته بطلق ناري بالصدر في سوهاج

صدى البلد

أطلق عامل في نهاية العقد الرابع من العُمر، عيار ناري من بندقية آلية، صوب نفسه؛ ما أدى إلى إصابته بطلق ناري بالصدر أودى بحياته؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة، دائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من المدعو (سعيد ا ب- 64 سنة- مزارع- ويقيم دائرة المركز)، مفاده وفاة نجله المدعو (أبو الحمد سعيد- 37 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بحوش ملكه بأرضهما الزراعية.

الأبلة معاها حشيش| القصة الكاملة لضبط معلمة بحوزتها مخدر الشابو في سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال امتحانات الفرقة السادسة لطلاب الطب البشري

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المذكور مُسجاة على الأرض بحوش بأرضهما الزراعية، بذات الناحية، وبمناظرتها تبين إصابتها بطلق ناري بالصدر، وعُثِر بجوارها على بندقية آلية وطلق فارغ.

وبسؤال والده المذكور، قرر بمضمون ما تقدم، مُضيفًا بإطلاق نجله المذكور عيار ناري صوب نفسه؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة، وأفادت والدة المتوفي المدعوة (مديحة ع م- 50 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم، وأضافت بأن نجلها المذكور أبلغها بإقدامه على الانتحار لذات السبب سالف الذِكر، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج طلق ناري المنشاة بندقية آلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل شيكابالا إلى المستشفى عقب مباراة الزمالك وانبي.. تفاصيل

"جوزي طلقني قبل كده بسبب علاقة بواحد".. اعترافات مثيرة لزوجة صيدلي حلوان

قرار في الزمالك بعد إصابة شيكابالا بـ مباراة إنبي

حريق هائل في ورشة دوكو بالعمرانية.. والدفاع المدني يُخلي المنازل من الأهالي

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل كاملة

هل حرمت تقنية الفار كريم فؤاد من تحقيق أول هاتريك؟..خبير تحكيمي يجيب

خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

موضوعات متعلقة

إصابة وكيل أوقاف سوهاج وآخر في تصادم سيارتين بطهطا

ترشيحاتنا

طقس الخليج | بارد في السعودية معتدل في الإمارات والبحرين وتحذير عاجل من الكويت

اليابان تحث سكانها على الاحتماء بعد صواريخ جديدة لكوريا الشمالية

بيان عاجل من أمريكا بعد تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

تحطيم أسعار.. أحدث موبايل OPPO بكاميرا 50 ميجابكسل وبـ 4000 جنيه بس

حسين الجسمي يصل السعودية استعدادًا لحفله في موسم الرياض.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير موضة ينتقد فستان إليسا في موسم الرياض| لن تتوقع السبب

طريقة عمل محشي مشكل بالفريك .. شهي ولذيذ

شبه بعض.. فساتين مي عمر ودرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

البس الكمامة في 3 أماكن بس.. طبيب يكشف معلومات صادمة عن كورونا

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ