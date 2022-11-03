ثلاثيني يُنهي حياته بطلق ناري بالصدر في سوهاج

أطلق عامل في نهاية العقد الرابع من العُمر، عيار ناري من بندقية آلية، صوب نفسه؛ ما أدى إلى إصابته بطلق ناري بالصدر أودى بحياته؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة، دائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من المدعو (سعيد ا ب- 64 سنة- مزارع- ويقيم دائرة المركز)، مفاده وفاة نجله المدعو (أبو الحمد سعيد- 37 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بحوش ملكه بأرضهما الزراعية.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المذكور مُسجاة على الأرض بحوش بأرضهما الزراعية، بذات الناحية، وبمناظرتها تبين إصابتها بطلق ناري بالصدر، وعُثِر بجوارها على بندقية آلية وطلق فارغ.

وبسؤال والده المذكور، قرر بمضمون ما تقدم، مُضيفًا بإطلاق نجله المذكور عيار ناري صوب نفسه؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة، وأفادت والدة المتوفي المدعوة (مديحة ع م- 50 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم، وأضافت بأن نجلها المذكور أبلغها بإقدامه على الانتحار لذات السبب سالف الذِكر، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.