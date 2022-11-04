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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتفاع عدد ضحايا حادث سوهاج - البحر الأحمر إلى 7 وفيات و23 مصابا

صدى البلد

ارتفع عدد ضحايا ومُصابي حادث طريق “سوهاج- البحر الأحمر” إلى 30 ضحية ومُصاب، حيث لقي 7 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 23 شخصًا آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر تصادم سيارتي ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 اتجاه سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مرور سوهاج يفيد بوقوع تصادم سيارتي ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي.

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محافظ سوهاج يتابع لحظة بلحظة تداعيات حادث طريق "سوهاج- البحر الأحمر"

تفاصيل الواقعة

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث المرور، وقوع تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60، بين سيارة ميكروباص تحمل رقم لوحات معدنية رقم (ه ع أ 4521).

تتبع إدارة مرور سوهاج وبين سيارة ميكروباص تحمل لوحة معدنية رقم (8532 ص أ ط)، تتبع إدارة مرور قنا.
أسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 24 أخرين، من مستقلي السيارتين.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث؛ لنقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج المختلفة؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، فيما تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى اخميم المركزي.

جاري تحرير محضرًا بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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