وزير بريطاني: لندن لن تدعو لإجراء انتخابات في ايرلندا الشمالية قبل 2023

أكد الوزير المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية كريس هيتون-هاريس، اليوم الجمعة، أن حكومة المملكة المتحدة لن تدعو لإجراء انتخابات لتشكيل حكومة جديدة في أيرلندا الشمالية قبل نهاية العام الجاري.



وقال هاريس في بيان أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الالكتروني، إنه "استمع إلى المخاوف الصادقة في جميع أنحاء المنطقة بشأن تأثير وتكلفة الانتخابات في هذا الوقت".



وتابع قائلا: "أستطيع الآن أن أؤكد أنه لن يتم إجراء انتخابات البرلمان في أيرلندا الشمالية في ديسمبر المقبل أو قبل موسم الأعياد"، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم إعلان الخطوات التالية في جلسة بالبرلمان.



وأضاف: "هدفي ،وما يستحقه مواطني أيرلندا الشمالية، هو استعادة حكومة قوية ومفوضة وواجبي هو خلق البيئة المناسبة للأحزاب في أيرلندا الشمالية للعمل معا لاستعادة المؤسسات التي تم تفويضها وتقديم القضايا الحاسمة التي تؤثر على مواطني أيرلندا الشمالية".



يشار إلى أن المهلة النهائية لاستئناف تقاسم السلطة بين القوميين المؤيدين لإيرلندا والنقابيين المؤيدين للمملكة المتحدة في الحكومة الإقليمية لإيرلندا الشمالية قد انتهت في 29 أكتوبر الماضي.



يذكر أن إيرلندا الشمالية من دون حكومة عاملة منذ فبراير الماضي عقب الاطاحة بالحزب الوحدوي الديمقراطي بسبب معارضته الشديدة لقواعد التجارة لمرحلة ما بعد بريكست، حيث أعلن الحزب عن رغبته في تعديل أو إلغاء البروتوكول الذي وافقت عليه لندن وبروكسل كجزء من مفاوضات الخروج الذي أبرم في عام 2019 بجانب أنه يضعف مكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة.