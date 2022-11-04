توك شو.. مستجدات انتشار الكوليرا في العالم ومواطنون يشيدون بإنجازات حياة كريمة

تناولت برامج “ التوك شو ” ، اليوم الجمعة ، عدد من الموضوعات ، والقضايا الهامة ، ومن بينها :
أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-11-2022 .. فيديو
عرضت الإعلامية نهاد سمير ، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 4-11-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.
فريدة الشوباشي: مصر أصبحت رائدة وتعمل على حماية العالم.. فيديو
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ، إن استقبال مصر لمؤتمر المناخ " كوب 27 " يؤكد للعالم كله أن مصر تغيرت عن ما كانت عليه ما قبل ثورة 30 يونيو، موضحة أن مصر بدأت في العمل على حمايتها وحماية العالم أيضا.
شبورة مائية وانخفاض بالحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
كيف تغيرت حياة سكان الأسمرات للأفضل؟.. فيديو
قدمت فضائية "إكسترا نيوز" جولة خاصة من داخل حي الأسمرات من تقديم الإعلامية خلود زهران ، لرصد التحول الإيجابي الذي يعيشه سكان الحي.
لا داعي للقلق.. طريقة الوقاية من مرض الكوليرا وسبب انتشاره| فيديو
قال الدكتور أمجد الحداد ، استشاري الحساسسة والمناعة، تعقيبا على انتشار مرض الكوليرا، إن مصر عليها الحذر وليس القلق من المرض، مؤكدا أن مصر آمنة ولم تسجل أي حالة بالكوليرا حتى الآن.
تفتيش المنشآت الفندقية.. استعدادات السياحة لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ
قالت الدكتورة سهى بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن استعدادات مؤتمر المناخ، بدأت منذ فترة طويلة، وهناك لجنة دائمة موجودة في شرم الشيخ بشكل دائم تتولى مهمة التفتيش ومتابعة المنشآت الفندقية.
سيدات الأسمرات يصلن للعالمية.. جولة داخل مصنع بالحي| فيديو
قدمت فضائية "إكسترا نيوز" جولة خاصة من داخل حي الأسمرات من تقديم الإعلامية خلود زهران ، لرصد التحول الإيجابي الذي يعيشه سكان الحي .
أحسن معاملة.. سيدة بالشرقية تشيد بالخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" جولة في محافظة الشرقية لرصد الخدمات الصحية المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية.
التحالف الوطني للعمل التنموي: مبادرة ازرع تهتم بصغار الفلاحين لزيادة القمح
قالت سوزان صدقي، عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، إن مبادرة "إزرع" التي تم إطلاقها أمس تأتي بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ووزارة الزراعة وهذه "المبادرة فريدة من نوعها".
مدرس من مركز الشهداء بالمنوفية: القرية أصبحت متكاملة بفضل حياة كريمة.. فيديو
رصدت فضائية "إكسترا نيوز" من خلال جولة بمشروعات حياة كريمة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية التطور الذي يشهده المكركز في الناحية التعليمية.