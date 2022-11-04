توك شو.. مستجدات انتشار الكوليرا في العالم ومواطنون يشيدون بإنجازات حياة كريمة

تناولت برامج “ التوك شو ” ، اليوم الجمعة ، عدد من الموضوعات ، والقضايا الهامة ، ومن بينها :

عرضت الإعلامية نهاد سمير ، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 4-11-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.



قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ، إن استقبال مصر لمؤتمر المناخ " كوب 27 " يؤكد للعالم كله أن مصر تغيرت عن ما كانت عليه ما قبل ثورة 30 يونيو، موضحة أن مصر بدأت في العمل على حمايتها وحماية العالم أيضا.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



قدمت فضائية "إكسترا نيوز" جولة خاصة من داخل حي الأسمرات من تقديم الإعلامية خلود زهران ، لرصد التحول الإيجابي الذي يعيشه سكان الحي.

قال الدكتور أمجد الحداد ، استشاري الحساسسة والمناعة، تعقيبا على انتشار مرض الكوليرا، إن مصر عليها الحذر وليس القلق من المرض، مؤكدا أن مصر آمنة ولم تسجل أي حالة بالكوليرا حتى الآن.

قالت الدكتورة سهى بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن استعدادات مؤتمر المناخ، بدأت منذ فترة طويلة، وهناك لجنة دائمة موجودة في شرم الشيخ بشكل دائم تتولى مهمة التفتيش ومتابعة المنشآت الفندقية.

قدمت فضائية "إكسترا نيوز" جولة خاصة من داخل حي الأسمرات من تقديم الإعلامية خلود زهران ، لرصد التحول الإيجابي الذي يعيشه سكان الحي .

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" جولة في محافظة الشرقية لرصد الخدمات الصحية المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية.

قالت سوزان صدقي، عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، إن مبادرة "إزرع" التي تم إطلاقها أمس تأتي بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ووزارة الزراعة وهذه "المبادرة فريدة من نوعها".

رصدت فضائية "إكسترا نيوز" من خلال جولة بمشروعات حياة كريمة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية التطور الذي يشهده المكركز في الناحية التعليمية.