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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف الإسماعيلية: رصد بعض المخالفات الإدارية خلال جولة بالمساجد

خلال الجولة
خلال الجولة

قال السيد عطية مدير عام الإدارات بمديرية أوقاف الإسماعيلية، إنه تم رصد بعض المخالفات الإدارية، خلال جولة تفقدية للمساجد أثناء خطبة الجمعة، في إطار توجيهات وزير الأوقاف ووكيل المديرية.

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وأوضح السيد عطية، أن المخالفات تمثلت في تأخر فتح بعض المساجد للصلاة والنظافة.


وأضاف مدير عام الإدارات بمديرية أوقاف الإسماعيلية، أنه تم الإشادة ببعض المساجد، خلال الجولة، لالتزامها. 


في سياق اخر، افتتحت وزارة الأوقاف،  مسجد الرحمة ابو قاروم قرية ام عزام مركز القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية بحضور النائب سامي سليم عضو مجلس النواب والشيخ عبدالعزيز عبداللطيف وكيل مديرية شمال سيناء السابق وفضيلة الشيخ أحمد عبد المجيد  كبير مفتشي المتابعة والشيخ محمود ابراهيم داود مدير إدارة اوقاف القصاصين والشيخ عبد السلام عبدالله المفتش الاول بإدارة اوقاف القصاصين والشيخ ضياء الدين احمد علي والشيخ صابر فوزي المفتش الاول بإدارة اوقاف القصاصين والقارئ محمود منصور والمبتهل الصاعد الشيخ جلال.

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